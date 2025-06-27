AI引導美國少年自殘 立委籲台灣借鏡

立委張雅琳（右二）、林宜瑾（左二）26日召開「兒少用AI釀悲劇，立法不能再慢半步！AI基本法應納入兒少保護！」記者會。（記者羅沛德攝）

2025/06/27 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕去年美國佛州一名母親控告AI公司，指控該平台旗下聊天機器人引誘其十四歲兒子陷入「情感與性虐關係」，最終導致他自殺身亡，這起震驚全球案件，凸顯出AI技術對未成年人的潛在危害。民進黨立委張雅琳、林宜瑾昨與公民團體舉行記者會，呼籲「AI基本法」應納入兒少風險分級、AI倫理教育等機制。

籲「AI基本法」應納兒少保護

立法院教育及文化委員會預定七月再次排審AI基本法草案，張雅琳表示，希望能夠謹慎討論各項狀況，必須以保護兒少為核心，避免倉促立法。

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張雅琳指出，目前條文對未成年人的風險評估與防護機制不完備，應以「兒少風險分級」為核心，建構完整保護機制與配套措施，AI產品若涉及與未成年人互動，可能引發心理操控或資訊誤導，便屬於高度風險應用，政府應先行進行「兒少影響性評估」並設立分級標準，針對高風險應用制定預防、限制或禁止規範。這不僅是國際趨勢，也是保障基本人權的立法底線。

張雅琳說，其次，針對兒童可能使用的AI工具與服務，主管機關應建立「適齡使用指引」與「安全認證機制」，應將「兒少最佳利益原則」明訂於法。

林宜瑾表示，應及早落實各年齡層的AI教育，不管是使用教育、倫理教育等，讓心智未成熟的未成年人，認識到AI該如何被正確使用。政府應建立AI濫用與危害的即時偵測、緊急應變與緊急處分的能力。

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