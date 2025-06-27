為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    100分考卷換愛心油飯 送出2萬盒

    嘉義市明木滿月油飯業者，10年贈送油飯逾2萬盒。 （記者王善嬿攝）

    嘉義市明木滿月油飯業者，10年贈送油飯逾2萬盒。 （記者王善嬿攝）

    2025/06/27 05:30

    獎勵小學生 10年如一日

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市明木滿月油飯業者十年來暖心助學，國小學童只要拿月考一百分考卷，就能換市價四十元小份油飯一盒，迄今累計送出逾兩萬盒油飯；助學種籽開枝散葉，周邊友好店家「三哥肉乾．肉鬆」、「統香鹹酥雞」也在特定店面發起一百分考卷換好禮活動，鼓勵學童學習。

    張姓民眾昨代替孫子來換油飯，他說，孫子讀國小四年級，已拿考卷換三次油飯，店家愛心善舉鼓勵學子，很有心。

    明木滿月油飯由黃明木創業，他早期從事蒸飯行業，後來轉做辦桌總舖師，因辦桌風氣逐漸沒落而專賣拿手油飯。十年前，他偶然間問起老顧客的小孩考試分數，小孩不假思索回說：「一百分！」讓他聽了相當開心，當場送對方一盒油飯，自此開啟一百分考卷換油飯的活動。

    一家3兄弟 月月吃油飯

    黃家生意目前由第二代黃任右接棒。黃任右說，曾有補習班收齊學生考卷要來兌換油飯，因失去獎勵學童本意，令人覺得好氣又好笑，因此他重訂規則，須設籍嘉市，且在月考後一個月內，由學生或學生家人拿一百分考卷兌換。

    黃家暖心助學的舉動廣為流傳後，每遇學校月考後一個月內平均送出八百至一千盒油飯。有趣的是，有一戶三兄弟從一年級換到六年級，「家裡幾乎每月都有油飯吃」，還有一位六年級女童月考四科都拿滿分，一次換四盒油飯帶回家與家人分享。

    愛心油飯業者黃任右（左）送油飯鼓勵學生，受肯定。 （記者王善嬿攝）

    愛心油飯業者黃任右（左）送油飯鼓勵學生，受肯定。 （記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播