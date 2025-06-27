100分考卷換愛心油飯 送出2萬盒

嘉義市明木滿月油飯業者，10年贈送油飯逾2萬盒。 （記者王善嬿攝）

2025/06/27 05:30

獎勵小學生 10年如一日

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市明木滿月油飯業者十年來暖心助學，國小學童只要拿月考一百分考卷，就能換市價四十元小份油飯一盒，迄今累計送出逾兩萬盒油飯；助學種籽開枝散葉，周邊友好店家「三哥肉乾．肉鬆」、「統香鹹酥雞」也在特定店面發起一百分考卷換好禮活動，鼓勵學童學習。

張姓民眾昨代替孫子來換油飯，他說，孫子讀國小四年級，已拿考卷換三次油飯，店家愛心善舉鼓勵學子，很有心。

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明木滿月油飯由黃明木創業，他早期從事蒸飯行業，後來轉做辦桌總舖師，因辦桌風氣逐漸沒落而專賣拿手油飯。十年前，他偶然間問起老顧客的小孩考試分數，小孩不假思索回說：「一百分！」讓他聽了相當開心，當場送對方一盒油飯，自此開啟一百分考卷換油飯的活動。

一家3兄弟 月月吃油飯

黃家生意目前由第二代黃任右接棒。黃任右說，曾有補習班收齊學生考卷要來兌換油飯，因失去獎勵學童本意，令人覺得好氣又好笑，因此他重訂規則，須設籍嘉市，且在月考後一個月內，由學生或學生家人拿一百分考卷兌換。

黃家暖心助學的舉動廣為流傳後，每遇學校月考後一個月內平均送出八百至一千盒油飯。有趣的是，有一戶三兄弟從一年級換到六年級，「家裡幾乎每月都有油飯吃」，還有一位六年級女童月考四科都拿滿分，一次換四盒油飯帶回家與家人分享。

愛心油飯業者黃任右（左）送油飯鼓勵學生，受肯定。 （記者王善嬿攝）

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