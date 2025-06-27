墾丁水豚毒殺案震驚各界 。（鹿兒島園區提供）

2025/06/27 05:30

「口水」與「牛奶糖」胃內含有農藥及工業強鹼 園區已報警緝凶

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁鹿兒島園區內人氣水豚「口水」與「牛奶糖」本月七日疑遭毒殺，恆春分局當日傍晚接獲園區報案，確認兩隻水豚中毒身亡，經屏東科技大學及成功大學毒物檢測中心檢驗出水豚胃內含有農藥「胺基甲磺酸」及工業強鹼溶劑「乙基甲胺」，導致水豚急性腎衰竭與神經系統崩潰；警方指出，園區懷疑事件與先前動保檢舉有關，已通報動保機關，擴大調閱監視器全力緝凶。

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疑與先前動保檢舉有關

恆春警方調查，案發當日中午，園區員工發現兩隻水豚突然癱軟失去意識，緊急送往動物醫療中心搶救，牛奶糖於送醫途中死亡，口水於十三日不治。

成大毒物檢測中心二十四日公布結果，確認兩隻水豚死於毒物混合引發的劇毒反應；園區柯姓業者表示，園區於五月底曾遭匿名檢舉，控訴水豚數量減少及屍體處理不當，懷疑此次毒殺與檢舉者有關。

鹿兒島是以水豚為主的互動園區，標榜全家大小可以來此一起體驗親近可愛動物的樂趣，度過療癒的一天。

柯姓負責人表示，「口水」與「牛奶糖」是園區最具人氣的明星動物，深受遊客喜愛，此事件不僅重創園區，也引發對動物安全的憂慮。他擔心，「今天受害的是水豚，明天可能危及遊客或員工」，園區已提供監視器畫面及相關證據給警方，希望揪出兇手，防止類似悲劇重演。

最重可判5年罰5百萬

恆春分局表示，該案已依「動物保護法」規定通報動保機關，並擴大調閱周邊監視器，過濾可疑對象。依動物保護法規定，使用藥物或槍械致多隻動物死亡者，可處一年至五年有期徒刑，併科五十萬至五百萬元罰金，主管機關並得公告違規者姓名及違法事實。

這起毒殺水豚案令各界震驚，園區瀰漫悲傷氛圍；柯姓負責人表示，將全面強化園區安全措施，確保其他動物及遊客安全；民眾若發現可疑線索，也請立即聯繫恆春分局或動保處，共同守護動物權益。

墾丁鹿兒島園區內人氣水豚「口水」與「牛奶糖」。 （鹿兒島提供）

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