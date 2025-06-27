「保育優萬獸」商家 可換改良式獵具

民眾可將舊式獵具送往掛著「保育優萬獸」牌誌商家免費換取改良式獵具，並獲得一百元的購物金。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/27 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕林業及自然保育署嘉義分署兼顧原住民族狩獵文化，及減少誤捕瀕危動物，攜手阿里山地區雜貨店推動改良式獵具換發，獲阿里山鄉新美村「榮三商店」、樂野村「陽昇雜貨店」響應，掛上「保育優萬獸」牌誌，民眾將舊式獵具送往掛著「保育優萬獸」牌誌商家免費換改良式獵具，還可獲得一百元購物金。

嘉義分署副分署長魏郁軒表示，改良式獵具與傳統獵具差異包括縮小踏板，避免捕獲大型哺乳類動物；止滑套設計可限制套索收束大小，避免誤捕石虎或幼獸；用八字環設計避免繩索纏繞導致動物窒息死亡；改良式獵具延續原住民族狩獵文化、協助農民維護農作安全，也減少瀕危動物遭誤捕風險。

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山區的「柑仔店」是居民購買生活物資的據點，更是資訊交流的中心，嘉義分署期望透過回饋百元購物金方式，鼓勵部落居民將舊獵具回收，免費領取改良式獵具，傳遞保育觀念。

魏郁軒表示，二○二○年起執行換發改良式獵具政策，嘉義縣累計已發放七八四組，今年至今已發放一○三組；今年在阿里山鄉與這兩間合作商家掛上「保育優萬獸」牌誌，陽昇雜貨店換發二十五組，榮三商店換發十七組，都是以舊獵具換發改良式獵具，還可獲得一百元購物金。

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