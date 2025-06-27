國中小校長鄰選 雲縣28校將異動

2025/06/27 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一一四學年度雲林縣國中小學校長遴選作業結果昨天出爐，共廿八校有異動，包括國中二校、國小廿六校，其中有七位校長今年初任。縣府教育處表示，遴選結果已公告於雲林縣教育處首頁，並將在八月一日上午在縣府大禮堂統一交接布達。

教育處指出，今年有八位校長退休，分別為東勢國中吳宥羢、義賢國小廖琦正、東和國小陳沼輝、新光國小蘇清泉、東勢國小翁碧慧、林厝國小王丕顯、大屯國小許徽林及拯民國小林郁杏，另今年有七位候用校長參與遴選初任校長。

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遴選結果有異動學校，新任有東勢國中洪肇斌、信義國小蔡鳴哲、大埤國小沈柏佑、宏崙國小蔡芳柔、新光國小陳盈錞、久安國小黃有智、林厝國小王昇泰、仁和國小蕭景文、東勢國小顏曉湘、大屯國小吳文策、光復國小黃麗鴻、埤腳國小洪千惠、後埔國小張志明、東光國小蔡幸伸、義賢國小余碧玉、復興國小張祐盛、新生國小陳文詠、東和國小史利民、華山國小石洧昱、溝壩國小賴建達及三和國小郭偉民。

初任校長部分，有古坑國中小徐宏吉、褒忠國小廖美倩、水燦林國小楊宗敏、成龍國小王國興、梅林國小梁太陽、大同國小張誠及草嶺國小林杰炘。

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