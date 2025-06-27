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    花生「果莢黑斑病」 新肥料打預防針

    台中區農業改良場以添加木黴菌，研發出新型肥料，果莢健康率成長逾2成。（記者李文德攝）

    台中區農業改良場以添加木黴菌，研發出新型肥料，果莢健康率成長逾2成。（記者李文德攝）

    2025/06/27 05:30

    近日豪雨 農民擔憂 農改場添加木黴菌研發 果莢健康率增兩成

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣花生進入一期作採收期，但因近日豪雨，不少農民擔憂長期困擾的「果莢黑斑病」出現。為此台中區農業改良場與業者研發肥料，特別添加木黴菌，可改善土壤環境，並於昨天舉辦觀摩會，吸引上百位農民參與。農改場表示，施用新型肥料後，花生果莢健康率提升超過兩成，猶如為花生打了預防針。

    量少需求多 收購價每斤逾52元

    雲林縣花生產地聚集在北港、元長、虎尾、土庫等地，種植面積占全國七成，近三年產量平均約三萬七千公噸，今年一期作花生種植面積約三九○四公頃。虎尾鎮農會總幹事蔡武吉指出，今年初連日低溫影響花生生長，一期作晚約兩週報到，花生存量少需求多，近期產地收購價每台斤五十二至五十三元，價格不錯，預計這兩週盛產期後價格將趨於平穩。

    許姓農民表示，今年一期作花生生長佳，收購價格又好，但大雨連連報到，擔心因土壤潮濕等問題衍生出「果莢黑斑病」，一旦染病損失可上看五至八成，因此大家趕緊將花生採收、曬乾，以免損失。

    授權業者生產 舉辦觀摩會推廣

    台中區農改場研究員陳俊位以添加木黴菌研發出新型肥料，授權於農業公司業者產出。他表示，近年來氣候不穩，花生生長備受考驗，添加木黴菌可幫助植物根系發育，提升植物抗水性，也可提升作物產量。根據施用農民的花生田來看，原六成果莢健康率，施用後可提升至八成五，且施用肥料成本減半；業者表示，木黴菌的研發成功有助於提升作物穩定性與產量，透過觀摩會，希望能為國內花生產業注入新的發展動能。

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