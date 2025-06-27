屏縣攜手荷蘭團隊 打造科學探索館

屏縣府與荷蘭國際級設計團隊合作，打造屏東探索館為科學體驗基地。（記者羅欣貞攝）

2025/06/27 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣興建中的「屏東探索館」，昨由縣長周春米主持國際合作簽署儀式，宣布與荷蘭國際級設計團隊展開合作，進行館內展示設計，共同打造一座兼具教育性、互動性與文化深度的科學體驗基地，預計二○二七年第一季啟用。

屏東探索館以屏菸1936文化基地十五號及十七號倉庫改造，佔地面積一．二公頃，總經費六億多元，去年七月底動工，由台灣執行團隊Jollify（鑫囍創業公司）擔任整體展示規劃統籌，並邀請打造世界知名荷蘭NEMO科學博物館的設計團隊，包括荷蘭設計公司Designwolf、互動科技開發公司YIPP與展示製作團隊Bruns，共同參與探索館展場設計與製作。

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縣長周春米表示，荷蘭團隊在科學教育與跨領域展覽策劃具有豐富經驗與國際聲譽，與縣府推動探索學習、激發創意思維的理念高度契合，屏東探索館是屏菸大博物館群計畫最後一塊拼圖，未來不僅是展示場域，更是一個充滿科學想像與創造的學習平台，為屏東的孩子打開通往世界的知識之門。

荷蘭團隊Bruns公司資深副總Dennis van den Beuken以及Designwolf創辦人Onne Brouwer均指出，非常期待與台灣夥伴合作，共同打造一個充滿創意精神的公共空間。

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