恆春熱國際音樂祭 8月墾丁登場

墾丁八月登場的「恆春熱」國際音樂祭，將由亞洲天王周湯豪打頭陣。（屏縣府提供）

2025/06/27 05:30

25組藝人與樂團共同匯演 周湯豪打頭陣 打造跨越國界音樂盛宴

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼四月戶外音樂節「台灣祭」後，屏東縣再度推出全新型態音樂品牌「恆春熱」國際音樂祭，將於八月一日至三日在墾丁大灣遊憩區登場，昨天公布首波演出藝人，由亞洲天王周湯豪打頭陣，將帶來音浪襲捲國境之南。

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縣府傳播暨國際事務處指出，墾丁是南台灣音樂聖地，從「台灣祭」吸引超過百萬人次朝聖就可以感受到，縣府希望能吸引更多人、甚至是海外樂迷，不同於「台灣祭」主打獨立音樂精神，「恆春熱」走的是國際最新流行音樂路線，與「台灣祭」形成二大墾丁音樂品牌。

商家與旅宿迎音浪經濟

「恆春熱」諧音為恆春ROCK，正符合活動英文SSR（South Sound Rock），而SSR在遊戲中代表角色或道具的最高稀有等級，更代表音樂祭活動為今年最大盛會。

今年是恆春建城一百五十週年，過去大航海時代，恆春半島是台灣最早接觸國際事務的地點，縣府希望透過「恆春熱」國際音樂祭，邀請全球各地的知名藝人與台灣本土音樂人同台演出，打造跨越國界的音樂盛宴。

「恆春熱」國際音樂祭將有超過二十五組藝人與樂團三天共同匯演，受到「台灣祭」活動成功創造熱潮與商機的影響，恆春當地商家與旅宿業者非常期待，希望「恆春熱」再掀一波音浪經濟。

縣府昨公布第一波演出藝人，亞洲天王周湯豪將首次獻聲墾丁，立即在網路上引起關注與討論；周湯豪表示，近期正積極籌備全新音樂作品，儘管行程滿檔，仍抽出時間參與即將在墾丁盛大登場的音樂節，這是他首度在墾丁開唱，也是他期待已久的一場夏日盛會，他已經準備好要與現場觀眾一同High翻南國夜晚。

日韓泰馬表演陣容堅強

縣府傳播處指出，除了周湯豪，還有來自日本、韓國、泰國、馬來西亞等頂尖藝人及樂團，將陸續曝光，演出陣容絕對會讓人尖叫。

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