台日合作航海實驗 成果登國際期刊

2025/06/27 05:30

史前館與日本科博館證明 可乘獨木舟從台灣橫渡到與那國島

〔記者劉人瑋/台東報導〕國立台灣史前文化博物館(簡稱史前館)與日本國立科學博物館在二○一七至二○一九年間藉由「跨越黑潮—復現三萬年前的航海」跨國團隊合作計畫,測試舊石器時代人類是否可能使用非帆動力獨木舟跨越黑潮抵達琉球群島,實驗結果支持了獨木舟假說,並獲刊登於國際期刊《科學前緣》(Science Advances)。

史前館:史前海上旅行 靠天文及洋流

日本國立東京大學海部陽介(Yousuke Kaifu)教授、台灣史前館前副館長林志興及計畫執行團隊完成對當時洋流和海況的分析,將二○一九年實驗航行的結果,以《東亞舊石器時代的航海活動:獨木舟假說的實驗性驗證》《Palaeolithic seafaring in East Asia:an experimental test of 3 the dugout canoe hypothesis》論文揭示,並獲刊登於國際期刊《科學前緣》(Science Advances),另一篇隨附論文,以電腦模擬證明在現代或三萬年前的海洋,都可以乘坐獨木舟從台灣橫渡到與那國島。

日本教授推測 史前台灣人遷徙至沖繩

史前館表示,現代智人在大約五萬年前開始在西太平洋進行擴張遷徙;史前人為跨越世上最強洋流黑潮,使用磨邊石斧製作不需要風帆的七.五公尺長原木獨木舟,橫渡琉球西側一百一十公里寬的海峽,速度快且耐用,證明史前海上旅行靠經驗、天文及洋流即可完成。

海部陽介教授(原日本國立科學博物館人類史研究群長),根據動物分佈、海流以及舊石器時代人類遺跡、人骨DNA及人類社會行為等因素,推測三萬年即已居住在沖繩列島上的史前人類,極有可能是經由航海從台灣遷徙過去。

日本學者與史前館數年前合作,復現三萬年前的航海情況。 (史前館提供)

