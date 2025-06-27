福興7月「分日分類」回收 勸導為主

2025/06/27 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉將於七月起全面試辦「分日分類」資源回收清運計畫，原本要求「不配合就拒收」，在舉辦下鄉說明會後，鄉長蔣煙燈向鄉親承諾「不會拒收」、「勸導為主」，但是新制將準時上路，不會延期也不會取消。

蔣煙燈表示，福興鄉「分日分類」收運資收物勢必要做。其實，只要記得星期三、四，主要回收四大類就好了，也就是塑膠類（寶特瓶、塑膠容器、薄片塑膠）、鐵鋁罐、保麗龍、舊衣紡織品（枕頭、被子、絨毛娃娃）就好了，其它就是星期一、二、五交給清潔隊，星期六則是停收資收物。

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針對有民眾認為「分日分類」資源回收清運如果做到一百分，那清潔隊就沒有事做了，對此，蔣煙燈指出，清潔隊員可以做的事很多，但目前就是花太多時間，把收回來的資收物再進行細分類。只要資收物「分日分類」收運能夠上軌道，就可以在沿線收運垃圾以外，增加定點清運的地點，滿足各族群倒垃圾的需求。

福興鄉清潔隊長史大慶表示，該鄉七月一日除了試辦「分日分類」資收物清運，同步實施一般垃圾使用可辨識內容物的袋子，如果用黑色、不透明或是飼料袋來裝垃圾，不會拒收，但一律進行破袋檢查。

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