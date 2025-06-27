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    鹿港百年診所 獲建築園冶獎雙獎

    長源醫院3層樓高的立面對稱，是少見結合西式古典與閩南街屋風格的混搭建築，重修後成為鹿港街景新地標。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）

    長源醫院3層樓高的立面對稱，是少見結合西式古典與閩南街屋風格的混搭建築，重修後成為鹿港街景新地標。（長源醫院提供、原間影像朱逸文攝影）

    2025/06/27 05:30

    長源醫院變身「鹿港歷史影像館」 老屋再生代表案例

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮的百年老診所「長源醫院」，經過七年修繕，如今搖身一變成了「鹿港歷史影像館」，不只成為當地熱門景點，還接連拿下文化部「百大文化基地」及台灣建築界指標性獎項「建築園冶獎」的雙項大獎，分別是「舊建築再生類」與「人文美學特別獎」，成為老屋再生的代表案例。

    建築融合清代、日治到戰後風格

    這棟建築過去是鹿港名醫許讀的診所，也是攝影師許蒼澤的故居，融合清代、日治到戰後的建築風格，見證鹿港百年歷史。屋主許家與多個民間團隊攜手合作，從二○一八年開始啟動老屋保存行動，克服老屋修復的各種挑戰，最終讓這棟私有老宅成功轉型為公共文化空間。

    影像館二○一九年起陸續獲得文化部與縣府補助，總經費超過二六○○萬元，其中包含屋主自籌約五百萬元，整修後保留建築原貌，也融入現代展演功能，館內不僅展示珍貴文史影像，還舉辦各式文化活動，並設置「老屋醫院」提供修復諮詢，成為鹿港文化地景的一部分。

    參觀民眾：有穿越時空的感覺

    兩年前，文化局舉辦老屋修繕完工啟用儀式時，屋主許正園曾表示，希望這棟老建築能成為鹿港的一處美麗地標。他說，對初次到鹿港的遊客來說，長源醫院是座落市中心的代表性建築；對專研建築的人來說，這裡融合了清代閩式街屋與日式建築風格，是難得的混合式建築；而對他和家人而言，這裡更是一棟壯觀且充滿童年回憶的老家。

    不少民眾說，「沒想到老診所變得這麼美，走進來還有種穿越時空的感覺！」以前經過這棟老建築都沒特別注意，現在修復後不只空間有設計感，展覽內容也很有故事性。

    百年診所老屋新生，空間搖身變成休閒閱讀空間。

    百年診所老屋新生，空間搖身變成休閒閱讀空間。

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