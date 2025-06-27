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    竹山延平國小彩繪美化 「佛手」換新裝

    南投竹山鎮延平國小師生與彩繪藝術家攜手，一同為校內「佛手」建築彩繪。（彩繪藝術家顧紫蝶提供）

    南投竹山鎮延平國小師生與彩繪藝術家攜手，一同為校內「佛手」建築彩繪。（彩繪藝術家顧紫蝶提供）

    2025/06/27 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮延平國小，九二一大地震後由慈濟援建，整體設計以「佛手」為意象，近期校園展開建物美化，以鮮豔色彩替佛手建築彩繪，不僅喚起學生對校園的認同與歷史記憶，更為佛手換上新裝，增添濃厚藝術氛圍。

    延平國小歷經九二一大地震，之後由慈濟接手重建，當時校內建築以「佛手」為主體，寓意守護與祝福，別緻的「佛手」由起伏的小丘、溜滑梯和小舞台組成，成為校園一大特色。

    延平國小校長黃彥超表示，佛手建築歷經多年使用，加上近年校方推動藝術教育，為替校園建築增色，近日與鄰近竹山工業區的富成金屬公司合作，邀集彩繪藝術家及校內師生參與校園彩繪，展現學生藝術創造力與美學素養。

    黃彥超說，許多學生彩繪過程畫到佛手的手指，還童言童語的說是創意指尖藝術，也像時下流行的美甲，學生參與校園彩繪，也彷彿在與學校的歷史對話，更能深刻體會「被守護、也能守護他人」的精神，目前彩繪進度已達八成，預計下週就能進行收尾，未來也將持續推動藝文與人文課程，打造有溫度的教育環境。

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