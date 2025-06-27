暑假吸客 奧萬大7/1~7/6門票10元

2025/06/27 05:30

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕暑假來了，各風景區、遊樂區紛續推出吸客方案，「水里玩水節」廿八日率先展開，每週有比基尼趴、泡泡派對等活動；奧萬大國家森林遊樂區慶祝三十一週年慶，祭出七月一日到六日門票十元優惠；清境農場的夏季同樂會則從二日登場，當天牧羊犬當主角，公開大型牧羊犬氣球及揭曉命名。

清境7/2夏季同樂會 牧羊犬當主角

高中以下各級學校將從七月一日開始放暑假，國人旅遊旺季也將展開，由水里鄉公所主辦的「水里玩水節」週六（廿八日）在水里親水公園開幕，外地遊客門票今年降為九十九元，開幕當天有零食一把抓等活動，另外每週六、日都會有比基尼趴、泡泡派對，及不同主題的「激酷」活動。

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奧萬大國家森林遊樂區以廣大森林、生態豐富、氣候涼爽著名，七月一日正好是三十一週年慶，園區祭出一日到六日門票均一價十元，希望吸引家長帶孩子到奧萬大避暑。林保署南投分署表示，園區內的好漢坡步道、清水溪橋都已修復，恢復美麗景致。

同樣在仁愛鄉的清境農場則設計夏季同樂會，七月二日起展開，當天的主角是牧羊犬，上午以「牧羊犬上班儀式」揭開序幕，且公開牧羊犬巨型氣球，及揭曉牧羊犬氣球命名，另外當天也安排小朋友很喜歡的「牧羊犬趕羊秀」。

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