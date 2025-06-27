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    首頁　>　生活

    改善護病比 桃醫獲獎勵1153萬

    2025/06/27 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕醫療體系護理人員長期超時工作、薪資偏低，導致人力流失、短缺，除造成病床關閉，急診療護更是大塞車，為改善窘況，衛生福利部針對醫院三班護病比進行評比，部立桃園醫院在全國三九○家醫療院所中名列第十，獲得一一五三萬元獎勵金，院方將依「專款專用」原則，把獎金全數用於護理人員續留與相關福利措施，並公開分配方式，確保公平透明。

    桃園醫院院長楊南屏昨天表示，衛福部推動護病比獎勵計畫，主要目的是鼓勵醫院改善各班護病比，強化病患安全與照護品質，獎勵評核以白班、小夜班及大夜班三個時段的護病比是否達標為依據，這次評比期間是以去年三月至今年三月，桃園醫院三班皆表現優異，取得住院護理費加成七％的獎勵資格。

    桃醫護理部主任陳素里說，為提升護理人員的留任率與工作滿意度，院方推動多元招募、培育特殊照護護理師，提供彈性排班制度與部分工時選擇，設立護理友善職場委員會，並定期舉辦關懷與溝通座談，讓同仁感受到支持與被重視。

    桃園醫院也導入智慧醫療，包括全院生理量測系統自動上傳、數位床頭卡、電子白板戰情系統、自動清床與轉送整合平台等。

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