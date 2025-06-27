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    慶關公生 大溪普濟堂週末「迎六月廿四」

    大溪迎六月廿四藝陣微縮模型，重現大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境陣列。（記者李容萍攝）

    大溪迎六月廿四藝陣微縮模型，重現大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境陣列。（記者李容萍攝）

    2025/06/27 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區「大溪大禧」全城歡慶關公生活動，明（廿八）日起至七月十八日舉辦傳承百年的「大溪普濟堂關聖帝君誕辰慶典」（俗稱「迎六月廿四」），市立大溪木藝生態博物館規劃祝福踩街、劇場展演等系列活動慶祝。

    木博館長陳倩慧表示，週六下午三點在普濟堂前開幕秀，呈現傳統慶典新創詮釋及藝陣代代傳承精神；「祝福踩街」有傳統遶境隊伍，老城區布置多處大型展示牆，有戰後遶境隊伍中舉大旗、扛宮燈的兒童隊伍，及扮裝時髦的女子龍鳳隊、戴著帥氣墨鏡的墨斗陣青年、風華一時的西樂隊等。

    藝陣微縮模型 故事館特展

    六廿四故事館特展，由社區大學老師林守茱帶領團隊製作藝陣微縮模型，重現普濟堂關聖帝君誕辰遶境陣列，包含頭旗、北管、龍陣、獅陣、童仔、大仙尪、關刀、墨斗陣、正副爐主轎、六角神轎，搭配香案、民眾參與，超有看頭。

    大溪警分局規劃交管、疏導措施，和平老街當日劃設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔路口交管；康莊路和得勝路口中午十二點至下午六點，禁止車輛右轉得勝路，該路段改為單行道；明天下午二點卅五分至四點，踩街隊伍自普濟堂沿普濟路、中正路、中央路、和平路，回到普濟堂，沿線道路機動交管。

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