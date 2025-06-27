《石門水庫興建》復興2個鄰淪孤島 居民爭闢回家的路

復興區長蘇佐璽（右三）走訪長興1鄰的仙島，居民希望改善出入交通。（記者李容萍攝）

2025/06/27 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區長興里一鄰仙島、奎輝里一鄰，自石門水庫一九六四年竣工啟用後淪為孤島，兩地人口少，較不受到公部門關注，近年長興一鄰爭取闢建通往新竹縣關西的聯外道路，奎輝一鄰也爭取興建大橋，希望改善出入交通。

復興區長蘇佐璽、區民代表會主席張倉豪強調，同為納稅人，兩處孤島為數百萬人的用水生計犧牲，盼市府早日重啟奎輝一鄰大橋興建案環境影響評估，一圓居民擁有安全回家的路的夢想。

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市府原住民族行政局專委簡善謙說，推動「復興區奎輝里一鄰枕頭山部落聯外道路工程設計規劃」，需用土地已完成撥用或價購，惟設計變更面臨環境影響差異分析審查，需重辦環評；仙島部落因其特殊地理環境，聯外交通仍以水路接駁為主要解決方案。

蘇佐璽表示，水庫滿水位時，奎輝一鄰居民尚可用舢舨渡回故鄉，但搭乘有一定的危險性，他曾協助募救生衣給現住十戶人家使用，近年極端氣候，水位一旦降低，則無法坐船筏返家，步行而過可能深陷泥淖；奎輝一鄰居民江德志說，回顧昔日經驗，他和家人曾經一個月回不了家。

蘇佐璽說，仙島一側鄰近長興，受限水庫水質水量保護區相關法規制定後無法開路，聚落沒落，僅存三戶，另一側鄰近水庫碼頭，居民以自有舢舨返家；仙島居民黃純一表示，搭船返家很辛苦，通行費用（油料）高，當初建水庫時，家族未拿到地上物補償費，後代會繼續守住在仙島的家。

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