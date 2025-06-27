公保地未徵收 桃市「以地易地」遭指賣相不佳

公共設施保留地未徵收情形相當嚴重，桃園區最熱鬧的中正路，仍有很多路段未徵收。（記者謝武雄攝）

2025/06/27 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為處理公共設施保留地（簡稱公保地）長期未徵收問題，每年都會提出自有非公共用地交換，今年提列十三筆，持有公保地超過十年以上者都可申請，其中，中壢區內厝段土地為非都市計畫特定農業區甲種建築用地，面積八四四平方公尺，公告現值每平方公尺一萬三千八百元，最受矚目。

今年提列13筆 大多是農牧用地

不過，市議員呂林小鳳指出，今年提供的十三筆土地賣相不佳，其中三筆面積小於十平方公尺、五筆小於一百平方公尺，絕大部分是非都土地的農牧用地，都計內土地僅二筆，雖是住宅區，面積各僅六、四十二平方公尺，乏人問津；都發局長江南志回應，市府盤點公有土地非公共設施用途才釋出，會檢討釋出更多的土地。

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市府都市發展局表示，觀音區觀新段都外一般農業區農牧用地，面積約一千平方公尺，是這次交換面積最大的土地，每平方公尺公告現值僅三千元，公告總價遠遠不及中壢區內厝段甲建土地。

8月交換申辦 中壢甲建受矚目

都發局都市開發科長高宜民說，依「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法」第七條，原則上，民眾提供公保地，土地公告現值不得低於交換的標的。

今年度土地交換案八月一日上午九點至八月卅一日下午五點受理，交換土地須持有滿十年，如果是繼承或配偶、直系血親間的贈與而移轉者，其持有年限合併計算，相關書表可至都發局網站下載。

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