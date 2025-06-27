竹縣審計室抽查 焚化爐廠商屢佔停車道

2025/06/27 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO（簡稱焚化爐）的大型工程車，去年被檢舉違規佔停路邊車道，更衍生車禍，經勸導後，今年四月再被審計室抽查到違停；新豐鄉清潔車也曾被發現便宜行事逆向行駛自行車道，民眾直批根本罔顧生命！縣府交通旅遊處已邀相關單位預計七月一日現勘研議改善。

縣府環保局回應，將促請焚化爐民間機構翰陽公司加強管理施工單位，避免違規影響附近交通安全；焚化爐去年十二月點火啟用試運轉，現正進行外圍綠美化工程，因區內缺乏停車空間，施工廠商曾收到違停罰單。新豐鄉公所則強調將對清潔隊員加強宣導。

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竹北市民抱怨，焚化爐的砂石車等工程車，多次違規佔停台十五線路邊、槽化線、人行道及自行車道上，妨礙通行，並威脅人車安全，曾因此發生車禍。此外，尚義里長曾福也接獲里民抱怨，新豐鄉清潔車自焚化爐離開後，未順向繞到隧道北端進入掩埋場，卻逕行駛入人行及自行車道，抄捷徑進場停車。

交旅處接獲民怨，去年十二月曾辦理會勘，請焚化爐廠商做好廠內車輛控管，驅離路邊佔停車輛。但新竹縣審計室今年四月中派員抽查，仍發現有車道遭占用，衍生與對向車輛衝撞風險。副處長張淇銘表示，初步擬增劃紅線禁止停車及設置防撞軟管。

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