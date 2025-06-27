蕭如松藝術園區 7/1 起免費入園

新竹縣蕭如松藝術園區獲文化部選為第一屆全國「百大文化基地」之一，自7月1日起免費入園。（記者廖雪茹攝）

2025/06/27 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣蕭如松藝術園區獲選首屆全國「百大文化基地」之一，為了讓更多朋友認識台灣重要水彩畫家蕭如松，參觀古意盎然的日式木造建築，園方昨宣布自七月一日起免費入園，七月除有展覽、講座和玫荔仲夏活動，也提供導覽、浴衣體驗和特色餐點等多項預約服務。

縣府文化局表示，歷史建築「蕭如松故居建築群」，曾是藝術家蕭如松故居，其房舍原為日治昭和年間興建的日式木造教師宿舍。縣府爭取中央補助整修，將故居和周邊四棟建築一併規畫為藝術園區，委託民間團隊營運，提供展覽與藝術交流空間。

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蕭如松老師擅長以水彩寫生創作，畢業於新竹師範演習科。早期曾受鹽月桃甫、有川武夫及李澤藩等人指導與啟迪。一九四六年開始執教於竹東高中，定居竹東近四十年，培植無數美術人才。

園區蕭如松藝術節系列活動，從五月到十二月熱烈展開中，如松講堂七月五日邀請余思瀅主講「走畫用彩筆紀錄生活」、八月二日由溫佳寧分享「紙上人物：解鎖紙平板創作」。七月玫荔仲夏活動安排荔枝醋DIY活動；九月柚見到你，設計百變柚子DIY活動；十月安排「台日國際繪畫交流展」；十二月推出寄明信片給二○二六的自己活動。最新訊息可參見官方臉書粉專，預約電話：03-5956009。

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