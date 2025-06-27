中捷藍線橫貫8個行政區 共設20個車站

台中捷運藍線路線圖

2025/06/27 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中第二條捷運藍線廿六日終於開工，先動工的是機電標，中市政府捷運工程局長蘇瑞文指出，捷運藍線西起台中港、東至東區新建國市場，橫貫八個行政區，共設置廿個車站，土木工程標細部設計已展開，因其中設十二座地下車站，將採潛盾鑽取工法，設計要花一點時間，預計明年初完成細設，目標在明年底前土建標（土木工程）開工。

蘇瑞文指出，捷運藍線全長廿四．七八公里，西起台中港、東至東區新建國市場，橫貫八個行政區、五十三個里，並串聯沙鹿車站、捷運綠線、台中車站等交通樞紐，工程全線包含高架與地下段，設置包括高架八座、地下十二座共廿個車站，以及一座五級維修機廠，是台中市首條地下捷運系統，昨日開工的是機電標，土建標分三標規劃，也各自在六月一日啟動細部設計。

請繼續往下閱讀...

蘇瑞文指出，濱海段八處高架站體會採高抗風、抗鹽害設計，地下段自B09站起採潛盾機土壓平衡工法，降低施工對地面交通與生活環境之影響；藍線也重視捷運轉乘系統整合與旅客動線優化，例如B14站與綠線市政府站採「站內轉乘」模式，旅客可於付費區內無縫轉乘；B19站則與台鐵台中站、大台中轉運中心共構，捷運出口與各大交通設施連通，提升轉乘便利性與整體運輸效率。

蘇瑞文指出，藍線細部設計預計明年初完成，目標在明年底前土建標開工，二○三四年藍線完工通車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法