中捷藍線機電開工 預算暴增257億

市長盧秀燕（前排左三）主持台中捷運藍線開工祈福典禮，總經費高達一六一五億，預計二○三四年完工。（記者廖耀東攝）

2025/06/27 05:30

從351億增加到608億元 綠營質疑盧上任後更改路線 期程延宕7年

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中人等了廿年，第二條捷運藍線廿六日終於開工，由機電標先行開工，力拚二○三四年完工通車；市長盧秀燕昨表示，「開不了工的要開工」，她說到做到了；但民進黨議員質疑，盧秀燕上任後更改藍線路線，導致藍線期程延宕七年才有動靜，且機電標預算暴增二五七億，憂藍線後續預算也將暴增，令人「既期待又怕受傷害」。

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土建標6/1起啟動細部設計

市府捷運工程局長蘇瑞文指出，目前由機電標先行啟動，以利提供設計參數給後續土建（土木工程）設計參考，目前土建標已自六月一日起啟動細部設計，須待明年初完成土建標細部設計後，才能確定是否有預算缺口，若有缺口再向中央提修正計畫。

串連山、海 與綠線形成黃金十字

盧秀燕說，中捷藍線串連山區及海線，開工讓「山海連線」更與綠線形成「黃金十字」，藍線讓民眾等了廿年，「開不了工的要開工」，她說到做到。

民進黨台中市立委何欣純說，藍線開工讓台中重大交通建設邁出一大步，盼藍線能夠順利如期推展，朝預定年度計畫通車，符合市民期待。

後續預算是否足夠支應 綠營憂心

民進黨議會黨團總召王立任說，盧秀燕上任後更改藍線路線，導致藍線啟動期程拖七年才有動靜，對藍線終開工樂觀其成，但藍線後續預算是否足夠支應？令人「既期待又怕受傷害」。

民進黨議員陳淑華質疑，藍線總預算為一六一五億，盧秀燕操作「藍線紅利」，加上開工典禮就辦了三場記者會，但盧不敢說的，是機電標金額從三五一億元膨脹到六○八億元，暴增二五七億元，剩餘的一千餘億元，是否足夠支應後續土木工程所需也未可知，是否還要大幅追加預算？均令人憂心。

國民黨議會黨團書記長李中，肯定捷運藍線在盧秀燕努力下終於開工，也肯定藍線進入中、西、東區，未來可望讓五權路以東的舊市區和台北西門町一樣，因捷運重新帶動生機。

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