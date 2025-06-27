台北友善店家升級 消費滿百抽友好金

2025/06/27 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市持續推廣友善店家，商業處今年針對親子友善升級，特別邀請活潑小網紅「紅豆妹」一家來體驗，今年也首度由友善企業贊助衛生用品，提供免費衛生用品、洗手乳給「友善廁所」與「月經友善」的店家。此外，商業處也在七、八月將辦理五場次「台北友故事」小旅行，民眾只要到友善店家消費滿一百元，就能參加三百元友好金抽獎活動，限量兩千四百份。

親子友善服務 設哺乳空間、尿布台

市府親子友善服務除哺（集）乳空間外，還設置尿布台、兒童座椅、嬰兒車通行與停放空間、提供兒童餐或兒童餐具等。紅豆媽說，友善店家不只是服務、設施或空間設計，要讓民眾能放心、自在的帶小孩外出用餐。

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台北市副市長林奕華表示，市長蔣萬安一直希望能提升北市的親子友善，普遍觀念會覺得小孩帶出門不方便就少出門，不方便就是因為不友善，如果家長能將嬰兒車推進店家、使用尿布台，店家也配置兒童餐具、兒童餐，那家長和小孩出門到哪都很方便。

「台北友故事」今年推出五場次友善小旅行活動，首波兩場次在七月辦理，導覽員將帶領民眾深入走訪迪化街、信義區，同時串連兩百多家友善店家，民眾只要至台北友善特約店家單筆消費滿一百元，即可參加抽獎活動，共計發出兩千四百份的三百元友好金。

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