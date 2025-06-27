內湖堤頂大道往國1北向 新匝道完工

台北市副市長李四川（中）視察堤頂大道1段，銜接國道1號往北新設匝道工程。（台北市新建工程處提供）

2025/06/27 05:30

可與南下排隊車流分流 預計7月初通車

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府改善內湖科技園區交通，由堤頂大道一段在內湖運動公園增設北上引道，可提前匯入舊宗路二段進入國道北上匝道，與南下排隊車流分流減少交織，可望縮短二分之一路程及十幾分鐘的排隊時間；新建工程處表示，六個月完成近兩百五十公尺的引道，目前進入最後的檢查階段，預計七月初通車。

進入檢查階段 可望縮短二分之一路程

副市長李四川日前視察新設引道完工情形，樂觀期待開通後，可有效舒緩壅塞狀況。新工處指出，過去堤頂大道一段銜接國道一號堤頂交流道往北，前往基隆、汐止方向的行車動線，須先通過國道一號下方，繞行陽光抽水站，再右轉經舊宗路二段進入堤頂交流道的北上匝道，該路線有多股車流交織，時常造成壅塞。

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往基隆、汐止車流 多了直捷路徑

交通局綜合規劃科科長黃皇嘉補充說明，去年針對上午進入內科的車流，增加瑞光路三五八巷口的左轉缺口，紓解車流；而下午離開內科的車流，評估約八成是上國道往桃園、基隆移動，交流道區域成為交通壅塞點。其中絕大多數是南下往桃園，北上基隆、汐止的車流必須跟著排隊到匝道口才能分流，耗時約十五分鐘才能離開車隊。

從排隊15分鐘縮短到1、2分鐘

黃皇嘉表示，新設引道往北上匝道後，往基隆、汐止的車流多了直捷的路徑進入國道，不用跟著南下車流排隊，路程從六、七百公尺縮短為三百公尺，時間可望從排隊的十五分鐘縮短到一、兩分鐘。南下排隊少了北上的車流，應也能加速紓解，後續會密切觀察。

新工處表示，工程團隊以低衝擊生態工法進行擋土工程，設置大量駁坎石並種植灌木，充分利用雨水進行澆灌，目標打造為會呼吸的綠色道路；施工傾注全力，在六個月中開闢近兩百五十公尺的引道，目前進入最後的檢查階段，預計七月初通車。

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