台北設計獎徵件信 竟用簡體字

有網友在Threads指出，收到台北設計獎全球徵件推廣信，沒想到信件從標題到內文，全數都使用簡體字。 （翻攝自cwlintkid Threads）

2025/06/27 05:30

產發局致歉：執行團隊語言設定錯誤 後續將依合約懲處

〔記者孫唯容、劉詠韻／台北報導〕台北市政府產業發展局主辦的台北設計獎，遭網友踢爆寄出的徵件信全部都是「簡體中文」，引各界熱議。對此，台北設計獎執行單位財團法人中國生產力中心（CPC）日前發出致歉聲明，並強調台灣未來會統一使用繁體中文，國際使用英文版本為主。產發局長陳俊安昨表示，由於該獎項吸引多個國家報名，今年推出六種語言版本，執行團隊將語言設定錯誤，並寄送給廠商，後續將依照合約對執行單位進行相關懲處。

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爆料網友 火速收到主辦單位致歉信

台北設計獎報名期間從四月廿八日至七月卅一日，向全球設計師徵件。有網友日前在社群平台爆料，收到今年台北設計獎全球徵件推廣信件，豈料一點開來「從標題到內文，全數都使用簡體字」，後續該名網友也火速收到主辦單位的致歉信，內容提及「本次徵件信件誤將簡體版本寄送給部分臺灣設計師，造成閱讀不適，深感抱歉」，將重新寄送繁體中文版。

中國生產力中心︰已啟動修正作業

中國生產力中心也發出致歉聲明強調，本次推廣郵件中，因內部資料名單部分標籤錯置，導致部分設計師或團隊收到不符合語文版本的廣宣內容，已啟動修正作業，同時針對內部作業流程進行檢討與優化，確保台灣的推廣訊息統一使用繁體中文，國際對應則維持英文版本為主，以體現台北設計獎對設計社群的尊重與專業承諾。

蔣萬安︰產發局已進行相關改善

面對台北設計獎徵件信函簡體字疑慮，蔣萬安昨簡短回應，產發局已即刻進行相關改善。陳俊安則說明，台北設計獎歷年有六十多個國家報名，為了方便海外團隊報名，設計出多種版本的招募資訊，今年提供繁體中文、簡體中文、英文、德文、西班牙文、日文等六種版本，依據各地參賽者的國別資訊進行分類發送。

陳俊安指出，本次執行團隊將語言設定錯誤，並寄送給廠商，導致部分廠商收到簡體中文版本的郵件，第一時間要求執行團隊發出道歉聲明，同時予以更正相關資訊，給予所有可能來參加的潛在團隊，要求廠商在今天提出檢討報告，後續依照合約對廠商進行相關懲處。

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