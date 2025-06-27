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    首頁　>　生活

    《澎湖》牡蠣空殼率近4成 澎縣蚵農損失慘

    澎湖牡蠣每年產值近5億元，近來卻傳出白沙講美、城前海域養殖牡蠣空殼率高。（記者劉禹慶攝）

    澎湖牡蠣每年產值近5億元，近來卻傳出白沙講美、城前海域養殖牡蠣空殼率高。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/27 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域無重工業污染，適合發展養殖業，每年四至十一月為牡蠣產季，帶來近五億元產值，但近來卻傳出白沙講美、城前海域養殖牡蠣空殼率高，減產三至四成，引起養殖戶恐慌，澎湖漁業生物研究中心已攜手澎縣府農漁局介入調查，挽救牡蠣產值。

    農漁局、漁業生物研究中心將調查原因

    白沙講美、城前牡蠣養殖業者，近來收回春節前夕投放的牡蠣苗，經過海水繁養，已到了成熟採收的季節，但卻意外發現，每一陀回收牡蠣串，都會死亡四至五顆，最下面幾乎全空，死亡超過二個禮拜，死因不明，但空殼率高達三至四成，蚵農損失慘重。

    針對講美牡蠣出現不明原因大量死亡，有關牡蠣空殼率偏高的原因，澎湖漁業生物研究中心初步判斷，可能是初夏時節環境水溫變化大，弧菌或寄生蟲感染，放養密度過高也會影響，目前白沙講美及城前都有類似狀況，中心會持續關切。

    有關弧菌或寄生蟲部份，需要縣府農漁局家畜疾病防治所協助釐清，農漁局允諾攜手澎湖漁業生物研究中心合作調查，盡快釐清原因。

    台灣牡蠣年產值逾三七億元，不只常被料理成蚵仔煎、蚵仔麵線等傳統美食，還有許多老饕會專程跨海到澎湖，大啖生食級牡蠣或吃碳烤吃到飽。每年四月初到十一月產季，更是人潮滿滿滿，讓澎湖喜迎觀光財。

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