《高雄》中科院攜手中山4校 組水下無人載具聯盟

左起屏科大校長張金龍、中科院副院長林高洲、中山大學校長李志鵬、海軍官校校長劉寶文、高科大副校長吳忠信簽署合作備忘錄，共組「水下無人載具聯盟」。（記者許麗娟攝）

2025/06/27 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕為加速我國國水下無人載具發展，擴大整合研發量能，中山大學與國家中山科學研究院、海軍軍官學校、高雄科技大學、屏東科技大學簽訂合作備忘錄，共組「水下無人載具聯盟」，培育人才、科研學術合作。

中山大學表示，學校設有「智慧操控水下載具平台技術研發學研中心」，主要研發成果包括，遙控與自主式水面無人船、水下自主無人載具、主動／被動式聲納、海洋物件AI辨識系統、水下充電系統等，未來可應用在海洋環保、水下探勘、水下救援、漁業等民生相關領域，甚至延伸至海洋國防。

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有鑑於台灣「海洋立國」重要的天然環境需要，中山大學校長李志鵬強調，結合此五個產學研單位能量，共同開發台灣未來十年、甚至是卅年所需之海洋技術。

目前四校已經進行的合作項目，包括水面無人船與水下無人載具的群控技術、水下物件之音源定向、水下聲納通訊、水下影音辨識等，未來將呼應中科院發展需求，在既有技術上繼續精進。

中科院副院長林高洲表示，本次合作備忘錄簽訂是產學研強強聯手，共同推動相關科研計畫，促進水下無人載具技術創新，參與計畫的研究生更將成為園區廠商人才優先聘任對象。

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