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    《高雄》澄清湖免費入園車位少 16條公車可抵達

    澄清湖入園門票將自7月起走入歷史，但汽機車入園仍需收取停車費。（資料照，記者許麗娟攝）

    澄清湖入園門票將自7月起走入歷史，但汽機車入園仍需收取停車費。（資料照，記者許麗娟攝）

    2025/06/27 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕澄清湖風景區七月一日起改由高雄市政府代管，將全面免費入園，僅收取園內停車費，因園內停車空間有限，民眾可搭乘高雄市十六條公車前往，遊園及園區健行更環保。

    七月起，澄清湖雖開放全民免門票，但是園區內二百五十七席汽車位、二百九十九席機車位仍要收取停車費，大型車六十元，小型車平日六十元、假日一百元，機車三十元；市府也在前門及後門文前路增設機車免費停車場，新增七百七十一席機車位。

    若搭乘公共運輸前往，包括六○覺民幹線、七○三多幹線、二一七新昌幹線、黃一、黃二等十六條公車路線行經澄清湖周邊；可於台鐵高雄車站搭六○覺民幹線、紅三○或於台鐵正義站，捷運衛武營站、前鎮高中站、三多商圈站，輕軌夢時代站、經貿園區站、五權國小站，搭乘七○三多幹線或黃二、橘七等公車至澄清湖。詳細路線資訊可下載iBus APP或上「高雄公車動態資訊查詢」。

    此外，為迎接澄清湖全面開放，交通局近期依「人車分流、速度管理、停車優化」原則，全面調整動線設計，進行道路整平改善優化工程，新增人行道與安全欄杆，除了園內車速將降至上限二十公里，並設置十處減速平台與一處標線型圓環，以保障行人安全。

    高雄市民許小姐表示，憂心澄清湖遊客變多及園內車輛增加，每天有許多市民環湖慢跑、運動，盼市府人車分流的改善措施能做好，避免清幽的澄清湖淪為「菜市場」。

    澄清湖風景區七月起開放時間，夏季為清晨五點至傍晚六點，冬季為清晨五點至傍晚五點卅分，每週一休園。

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