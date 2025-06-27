農業部新制 家貓有條件可不打狂犬病疫苗

新竹縣動物保護防疫所所貓「Q醬」提醒鏟屎官們，7月1日起有條件放寬家貓免強制施打狂犬病疫苗喔！（新竹縣動保所提供）

2025/06/27 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部下半年推動新制將於七月後陸續上路，包含完全養在室內、外出也全程使用箱籠的家貓，可不用再強制施打狂犬病疫苗，首屆植物診療師考試將於八月十五日到十七日在北中南三考場舉行，吸引一三六一人報考。

過去規定家犬、家貓三月齡以上就要接種狂犬病疫苗，每年還要定期補注射一次，農業部防檢署指出，考量完全飼養於室內的家貓非狂犬病主要的風險動物，也和野生動物接觸風險低，參考多國作法，經專家會議，並與各縣市取得共識後，在兼顧防疫政策及動物福利的綜合考量下，自今年七月一日起，飼養於室內的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免脫逃措施者，就可不施打狂犬病疫苗。

請繼續往下閱讀...

家犬及會在戶外移動（包含陽台、庭院等空間）、或在運輸工具內沒用箱籠的貓咪，仍維持每年需要定期施打一次狂犬病疫苗的規定，。

「植物診療師法」去年七月三讀通過，首屆植物診療師考試將於八月中旬上場，防檢署指出，首屆考試超過一千三百人報名，分數達六十分者即可取得證照，將協助農民精準用藥、守護人民食安。

首屆植物診療師國考將於8月舉行，吸引超過1300人報名。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法