健保資料管理條例草案 2條文待協商

「全民健康保險資料管理條例」草案初審，其中，特定情形下可強制進行目的外利用遭批是「霸王條款」。（資料照）

2025/06/27 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院社福及衛環委員會昨完成「全民健康保險資料管理條例」草案初審，其中，特定情形下可強制進行目的外利用遭批是「霸王條款」，以及未經核准擅自作為特定目的外利用的相關罰鍰等共兩條文未達共識，將進行黨團協商，後續送交院會處理。

特定情形下可強制利用 挨轟霸王條款

憲法法庭於二○二二年八月十二日做出憲判字第十三號判決指出，個人資料保護法規定，健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，判定違憲，應於三年內修法。行政院今年五月十五日通過「全民健康保險資料管理條例」草案，明定民眾具有退出權等規範，並送入立法院審議。立法院社環委員會昨廿七條逐條審查完畢，僅兩條仍有其他意見，保留待黨團協商。

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其中，第十九條當事人請求停止特定目的外利用其健保資料並經註記後，有依其他法律，主管機關或保險人有提供之義務；或為維護國家安全；或為免除人民之生命、身體或財產上之急迫危險等情形，主管機關或保險人仍得對外提供特定目的外利用；第廿二條對未經核准擅自作為特定目的外利用者的罰鍰等內容。

立委林淑芬質疑，維護國家安全等情形，誰說了算？誰來認定？直呼這是「霸王條款」，建議主管機關訂出嚴謹認定。

立委林月琴指出，健保資料庫是全球少見且完整的健康大數據，具高度戰略價值，須防範境外勢力，尤其是中國、香港、澳門地區的不當存取，因此限制可用單位，且要保障當事人知情同意與退出自由。

針對保留條文，召委劉建國表示，會儘速召開協商會議凝聚共識，盡快完成三讀。

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