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    中國廣州暨南大學台生 可返台參加轉學考試

    中國廣州暨南大學學歷自今年6月20公告起不予採認，現就讀廣州暨南大學的我國學生可返台報考轉學考。（記者林曉雲翻攝）

    中國廣州暨南大學學歷自今年6月20公告起不予採認，現就讀廣州暨南大學的我國學生可返台報考轉學考。（記者林曉雲翻攝）

    2025/06/27 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕中國廣州暨南大學學歷自今年六月廿日起不予採認，教育部昨說明，目前在學的一五○○名台生，如欲轉學回台就讀，可依同等學力規定，於寒暑假期間，向我國各大學報考學士班轉學考試。

    中國華僑大學、廣州暨南大學及北京華文學院，由中國共產黨中央統戰部直接管轄，肩負包括對付台灣的統戰任務，教育部明文禁止我國大學及高中職與該三校交流合作，中國華僑大學和北京華文學院的學歷原本就不採認，廣州暨南大學學歷自今年六月廿日公告起不予採認。

    此外，教育部把北京理工大學等中國「國防七子」學校（七所軍工大學），列入禁止交流合作黑名單，七校由中國工業和信息化部管轄，參與中共軍工、兵器、裝備、航天、電子信息等項目，以服務軍事及統戰為目的，美國已列為制裁名單。

    教育部委託中興大學辦理「中國大學學歷甄試網」指，廣州暨南大學自二○一九年起改由中國統戰部管轄，考量台灣學生學習場域不應該有特定政治目的，自認可名冊中移除該校，六月廿日起入學該校者，所獲學歷將不予採認；現已入學學生或畢業學生如符合規定仍可申請採認。

    現讀廣州暨南大學的我國學生，可參加我國大學的學士班轉學考試，由各校單獨招生，如果在學期中返台，擬申請課程旁聽、隨班附讀等學習銜接需求，因不涉學位取得，依各校規定辦理，學分抵免亦依各校規定辦理。

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