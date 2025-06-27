29類科專技考試 11月登場

考試院院會昨日通過，今（2025）年專技高考建築師等考試日期。（考試院提供）

2025/06/27 05:30

建築師、不動產經紀人等 全台6考區舉行

〔記者林曉雲／台北報導〕今年十一月是公職及專技考試月，考試院院會昨通過專技高考建築師等考試、第三次專技高考護理師考試，以及公務、關務人員升官等考試、交通事業郵政與港務人員升資考試。考選部次長劉約蘭表示，應試人要注意各項考試的報名期限及應檢附文件，以保障自身應考權益。

專技高考建築師、廿五類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試，將於十一月十五日至十七日，分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等六考區同時舉行。劉約蘭說明，建築師採科別及格制，每科六十分；技師考試是原則六十分及格，人數若未達，則可錄取十六％，但須達平均五十分，考試規則均有規範。

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該考試設高考建築師、土木工程技師、水利工程技師、結構工程技師、大地工程技師、測量技師、環境工程技師、都市計畫技師、機械工程技師、冷凍空調工程技師、電機工程技師、電子工程技師、資訊技師、化學工程技師、工業工程技師、工業安全技師、職業衛生技師、食品技師、農藝技師、園藝技師、林業技師、畜牧技師、水產養殖技師、水土保持技師、應用地質技師、交通工程技師、大地工程技師（二）等廿七類科；普通考試設不動產經紀人、記帳士等兩類科，合計廿九類科，八月五日至十四日開放網路報名。

7月護理師考試未過 11月可再應試

此外，第三次專技高考護理師考試將於十一月八日舉行，在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等八考區同時舉行。劉約蘭表示，為提供充足護理專業人力，自二○二三年起，護理師考試由每年二次增為三次，應屆畢業生若七月第二次護理師考試未及格，約三個月後即可再參加考試，縮短畢業生取得專業證照的時程，有助於補足各場域護理人力，預計八月廿九日至九月四日開放網路報名。

公務、關務人員升官等、交通事業郵政、港務人員升資考試則於十一月一日至三日舉行，預計於七月廿二日至卅一日受理網路報名。

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