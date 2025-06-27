3大電信深入山區 設通訊燈塔

玉山北峰氣象站旁的基地台提供玉山群峰非常好的通訊。（記者吳亮儀攝）

2025/06/27 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕各百岳和縱走路線中，玉山群峰是少數全區訊號覆蓋率極好的區域，歸功於二○一九年啟用的玉山北峰基地台，不但讓超熱門的群峰步道、塔塔加園區的登山客保持極好的訊號，也讓救災更順利。

50萬人曾攀3千公尺百岳

根據內政部、體育署和國健署調查，曾爬過三千公尺百岳的人口大約五十萬人、長期且固定攀爬者也有三萬到五萬人，高山通訊市場需求不小。

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玉山北峰行動通信基地台是東北亞海拔最高的基地台，玉山國家公園副處長邦卡兒．海放南說，基地台建成後需有人持續上山維護，但也因有了北峰基地台，國家公園內的步道、稜線，包括大水窟、八通關古道等，只要沒有遮蔽物基本上都能收到訊號。

熱門登山步道 通訊改善

中華電信表示，與林保署推動「天網計畫」，普查全台超過兩百條熱門登山步道做行動訊號改善，前年起陸續完成數十座基地台，提供烏來紅河谷步道、阿里山新美香樟林步道、宜蘭大同松羅湖山徑、南投仁愛能高越嶺道西段天池及花蓮六順山七彩湖步道等行動通訊涵蓋，採購逾百台最新型低頻段基地台；目前仍有部分山徑例如能高越嶺道─東段、北插天山登山步道、觀霸嶺步道、郡大山及南大武山線等區域需要強化。

台灣大哥大表示，其基地台已涵蓋全台超過七百條登山步道、兩千個郊區景點及近一千五百個露營區，偏鄉覆蓋率突破九十九％，持續對複雜地形與高海拔地區做網路測試與覆蓋，每年依主管機關建議與山友的回饋進行改進；前年已完成三貂嶺步道、阿姆坪生態園區、惠蓀林場、雙流森林遊樂區等五十餘處改善工程，還有馬胎部落、熊空紅河谷、大坑九號及十號步道、來吉部落等十多處工程進行中。

遠傳電信表示，二○二○年起參與山區、國家公園行動寬頻基礎建設，同時主導部分基地站共構案，力求涵蓋山莊、山屋、山徑步道及林道等。

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