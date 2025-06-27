花蓮罷團 斥藍議員吳建志造謠

2025/06/27 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免傅崐萁團體「微光花蓮」昨召開記者會，譴責國民黨議員吳建志引用不實資訊，抹黑並攻擊罷團志工，要求公開道歉；吳建志澄清，並非質疑志工，而是背後金流與動員系統。

指抹黑攻擊志工 要求公開道歉

吳建志日前在社群平台發文，指稱參與「微光罷傅」的志工日領二千元、月領八萬元，質疑錢從哪裡來，雖事後刪文，但罷團與多名議員到警局提告，指控違反社維法和選罷法。

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罷傅團體「微光花蓮」發言人W、志工子羚、飛龍、火山等人強調，自罷免行動以來，犧牲自己的時間及精力，所有付出皆自願，從未領取任何薪資，並要求吳建志為其不實指控公開道歉。

W說，記者會不僅是為了澄清不實指控，更是要讓包括吳建志、國民黨其他公職人員，甚至國民黨立委傅崐萁知道，這場罷免行動，是許多花蓮公民自發而堅定的行動，一定要向大眾說明站出來的原因。

家庭主婦「火山」說，過去半年來，投入罷免傅崐萁的行動，從未領取絲毫金錢，為了罷免行動，犧牲了大量與家人相處的時間，也承受極大壓力。

吳建志表示，從未針對任何具名個人發表指控，更無指名道姓點出某人領薪水、收工資，何來毀謗？質疑的是罷免行動背後龐大的金流與動員系統，是否存在有組織性、系統性的酬庸與資源運用問題，這是民意代表的監督職責，更是花蓮縣民有權知道的真相。

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