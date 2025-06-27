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    花蓮文創園區日式木屋招商 9月營運

    原是花蓮酒廠宿舍的日式木屋是歷史建築，共有九個空間開放招租。 （花蓮文創產業園區提供）

    原是花蓮酒廠宿舍的日式木屋是歷史建築，共有九個空間開放招租。 （花蓮文創產業園區提供）

    2025/06/27 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮金三角商圈黃金地段的花蓮舊酒廠（花蓮文創產業園區），在自由街旁的日式小木屋區共九個空間將開放招商，坪數從十七坪到九十八坪，即日起開放招租至七月十五日，租金最便宜只要一萬元，文化部委託經營單位財團法人臺灣生活美學基金會表示，目前靠自由街側原本的木製圍牆已拆，改以植物籬笆替代，歡迎藝術、設計、咖啡等業者申請進駐，希望打造新的文化商圈。

    花創園區的木屋區位於市區自由街停車場旁，鄰近花蓮市中華路及園區停車場，原為公賣局花蓮酒廠宿舍，有濃厚的歷史風貌與人文氣息，為花蓮市區珍貴的文化資產，共開放五棟日式木屋、九個空間可招商出租。

    租金計算有參考周邊類似場所租金水準，每坪六百元，坪數從最小的十七坪到最大九十八坪，月租一萬二百元起跳，最大的廿九棟木屋面積九十八坪，租金原價五萬八，打折後不到四萬元，租約一年為期，最多續約五次。

    臺灣生活美學基金會表示，希望鼓勵小店家進駐，但因園區為歷史建築，不可使用明火，即日至七月十五日歡迎生活創意、工藝推廣、社會設計、藝術跨界、風格通路品牌、社會企業、文化藝術、策展單位申請送件，由於去年地震影響，木屋區目前步道仍在整修，預計九月可開始營運。

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