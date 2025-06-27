花蓮雙軌、高架化 交部︰持續推動

立法院交通委員會昨到花蓮考察，交通部長陳世凱強調花東雙軌、高架化計畫持續推動。（記者王錦義攝）

2025/06/27 05:30

已補助400多萬進行可行性研究 強調高架和電氣化一起施工 節省經費

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法院交通委員會昨安排花蓮地區交通考察行程，立委傅崐萁痛批交通部對於花蓮的交通建設如雙軌化、市區高架化及快鐵全跳票，並批評台鐵票價漲價欺負花蓮人；國民黨花蓮縣黨部也在地方報刊廣告批評民進黨政府無視花東發展。交通部長陳世凱說，花東雙軌、高架化等計畫都還在持續推動中，沒有撤回、取消，花蓮高架化計畫持續中。

請繼續往下閱讀...

交通部長陳世凱指出，鐵路雙軌、高架並沒有不做，希望和電氣化一起施工，中央、地方目標都是一致，交通部補助了四百多萬給縣府進行可行性研究，如果地方把這個可行性研究做完，就可以進入綜合規劃的階段；比較特殊是要做雙軌化，希望把一些預算都能夠移到這邊，讓地方負擔盡量減輕，明年新的財劃法若上路，中央的錢變少了，未來的縣府也會更加有力量。

請鐵道局協商 勿延遲進度

陳世凱說，高架化跟雙軌化一定要一起做，如果沒有就會造成雙軌化做完了，突然又要做高架，會造成經費上浪費。當時把案子送研議，各部會都有意見，其他縣市都不是這樣做，在全國一致性的要求下被退回兩次，現在請鐵道局跟花蓮縣府協商，不要去延遲到雙軌電氣化。

立體化工程預算 只會多不會少

陳世凱說，鐵路立體化工程交通部持續往前推進，未來預算只會多不會少，花東鐵軌提速計劃還在做，最近政治氣氛比較緊張，參加過這麼多考察以來，第一次看到政黨還動員民眾，有點像政治場，所有建設中央都會跟地方政府來配合，不要把它當作一個政治議題或選舉議題來炒作，對地方建設不會有幫助，一定會造成負面的影響。

傅崐萁不滿被批政治炒作回擊說，是交通部正式公文提出來說不納入，才有這場考察，與選舉無關，交通部心中滿是選舉、滿是政黨，現在要把個預算推到地方政府來做計畫，等於回到五年前原點，交通主管單位是交通部，不是花蓮縣政府。

大花蓮市區內有七個危險平交道，地方期盼立體化多年。 （記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法