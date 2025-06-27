2025/06/27 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣「二○二五年特優村里長、資深績優村里鄰長及績優民政人員表揚大會」，昨在縣府縣政大廳舉行，共有六十三人獲獎。代理縣長林茂盛說，感謝村里鄰長站在第一線守護縣民，反映民情，他們是縣府與縣民溝通的橋樑。

昨天的表揚對象分為特優村里長、資深績優村里長、資深績優鄰長、績優民政人員共四類。

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縣府表示，特優村里長有十三人，都極具服務熱忱，主動照護關懷村里民，其中羅東鎮仁德里長林啓東、頭城鎮竹安里長莊蔭、三星鄉行健村長張文章等三人，同時獲縣府提報內政部表揚。

另，連續服務滿廿年以上「資深績優村里長」四人，分別是宜蘭市建業里長李永、羅東鎮仁德里長林啓東、蘇澳鎮朝陽里長李順義、頭城鎮金面里長劉榮華，長年深耕村里、奉獻地方。

而連續服務滿廿年以上的「資深績優鄰長」有三十五人。此次表揚年紀最長的鄰長為蘇澳鎮隘丁里吳萬金，今年九十五歲，長期為民服務精神令人感佩。

此外，「績優民政人員」有十一人獲獎，其中五結鄉公所主任秘書吳郁璋、南澳鄉公所課長蘇哲堯、宜蘭市公所課員何淑遠、冬山鄉公所幹事徐玉樹及宜蘭縣政府民政處科員羅欣瑩等五人，同時獲縣府提報內政部表揚。

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