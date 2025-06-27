2707號保安林命名龜山島 轉化為文化資產

2025/06/27 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕龜山島是宜蘭知名地標，林業及自然保育署宜蘭分署為島上一六二公頃的保安林舉辦命名活動，提供地名龜山島、傳說故事龜將軍、噶瑪蘭語海龜Penu等三個名稱開放投票，歷經半年三次票選統計，最終由地名龜山島以二一三票勝出。宜蘭分署表示，命名意義非凡，象徵保安林從編號轉化為文化資產的重要時刻。

頭城鎮龜山島編號二七○七號漁業保安林，自一九一六年編入，是當年為了誘集漁群、增加漁業生產，以及作為航行目標與國防用途而編的保安林；歷經時代變遷，如今承載著生態保育與環境教育功能。

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宜蘭分署為賦予二七○七保安林，更鮮明的在地識別與人文內涵而舉行命名活動；歷經去年十月、今年二月及六月的三輪票選後，最終投票結果出爐，龜山島獲得二一三票、海龜Penu一一九票、龜將軍九十五票，將命名為龜山島保安林。

宜蘭分署還邀請龜山島社區發展協會理事長簡英俊及一二○位居民登島，透過命名公布、耆老導覽、文化交流及祭拜儀式等系列活動，讓森林不僅有專屬命名，更蘊含溫度與情感，深化對保安林的重視與認同。

簡英俊曾經在島上生活廿三年，並擔任過龜山里長，回想當年島上點滴，有著深厚感情。

簡英俊表示，見證保安林正式命名，意義非凡，象徵地名的回歸與守護宜蘭人對這座島嶼深厚文化的情感。

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