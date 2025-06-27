蘇澳朝陽社區 地方共生實踐典範

宜蘭朝陽小舖進駐豐富農特產品，是地方行銷觀光窗口。（宜蘭縣政府提供）

2025/06/27 05:30

成立觀光據點、咖啡品牌 搭配遊程 展現農村創生成果

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕獲得農業部第三屆金牌農村殊榮的宜蘭縣蘇澳鎮朝陽社區，打造全台第一個以社區主導的有機促進區，社區與地方共生的實踐典範，吸引日本山形縣飯豐町率團取經，並簽署農村國際合作備忘錄，未來計畫推動台日青農短期交流，深化兩地永續農業。

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朝陽社區在社區發展協會引領下，主導的有機促進區驚艷全台；另成立觀光據點「朝陽小舖」，推出咖啡品牌「浪速一八」，還搭配農漁體驗遊程，展現宜蘭農村創生的豐碩成果。

朝陽也種植逾六千顆苦茶樹，推動「綠金產業」友善契作，獲在地企業「茶籽堂」力挺，除簽訂保價收購生果加工製油，還開發其他洗沐用品，協助行銷推廣，推動永續農業的經驗，及攜手企業共生的努力，深獲農業部肯定。

宜蘭縣二○一七年和日本山形縣締結為友好城市，長年針對農業與觀光議題交換意見，並達成多項合作共識。今年代理縣長林茂盛率團訪日交流後，飯豐町副町長西嶋康平率「飯豐町臺灣產業聯繫調查團」回訪，並鎖定朝陽社區進行深度合作。

調查團表示，飯豐町位於日本山形縣西南部，擁有豐沛水源與肥沃土壤，是日本知名的稻米與日本酒產地，致力推廣永續農業，期望透過簽署合作備忘錄，開啟台日農業、觀光與文化的深度交流。

宜蘭縣政府農業處長李新泰說，備忘錄涵蓋農業技術交流、觀光互惠推廣、文化教育合作與生態永續實踐等四大面向，未來將共同設計跨國農村旅遊行程，舉辦工作坊與文化展演，並推動農業青年的短期交流計畫，促進雙方農村在人才、經驗與創意上的共學與共創。

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