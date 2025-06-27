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    首頁　>　生活

    《台南》何應朋助家扶 捐210陶藝作品

    藝術家何應朋（左二）捐出陶藝作品助學，拍賣作品「一切在心」，由佳里扶輪社社長蘇啓瑞（左一）以十萬元得標。（記者楊金城攝）

    藝術家何應朋（左二）捐出陶藝作品助學，拍賣作品「一切在心」，由佳里扶輪社社長蘇啓瑞（左一）以十萬元得標。（記者楊金城攝）

    2025/06/27 05:30

    〔記者楊金城／台南報導〕北台南家扶中心昨天在新營弎弌和茗園舉辦「從陶土到夢想」何應朋陶藝助學特展，何應朋無償捐出展出的二一○件陶藝作品，為家扶學生籌措下學期助學金，展至九月廿八日，民眾只要捐款助學六○○至二萬五千元就可帶回喜愛的陶藝作品。

    籌措助學金 特展至9/28

    策展的北台南家扶扶幼副主委石嘉玫表示，何應朋堪稱陶藝達人，作品獲獎無數，此次他無償捐贈個人創作的窯燒陶藝品共有七十三件陶藝作品和一三七件貓頭鷹，都是獨一無二，適合大眾收藏，感謝他助學的義行。

    何應朋現場拍賣藝術品「一切在心」，由佳里扶輪社社長蘇啓瑞以十萬元得標，為陶藝助學特展加油，每件作品都有何應朋親筆簽名及蓋章的典藏卡認證，以捐款贈送方式送完為止，不少作品由愛心捐款人指定收藏，現場除了充滿文藝氣氛，也有滿滿愛心。

    北台南家扶中心主任李桂平表示，何應朋以拉胚和陶板燒製創作為主，他的貓頭鷹一系列創作栩栩如生堪稱一絕，而有「貓頭鷹將軍」的封號，歡迎民眾看展。

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