《台南》仁德地區鐵路擬高架 拚年底送交部審議

仁德地區鐵路立體化後，將可消除潭稅橋地下道，解決當地交通瓶頸與淹水沉痾。（記者劉婉君攝）

2025/06/27 05:30

2.6公里估經費104億 消除潭稅橋地下道、中正路平交道瓶頸

〔記者劉婉君／台南報導〕為改善仁德區中正路及潭稅橋地下道的交通瓶頸與淹水沉痾，市府交通局昨召開「仁德地區鐵路立體化可行性研究」地方說明會，初估立體化總經費約一○四億元，在蒐集民眾意見納入規劃考量後，後續將由市府確定採行的方案，送市議會同意，目標希望年底送交通部審議，爭取中央支持。

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保安車站往北新設

仁德區中正路平交道距離台鐵仁德車站僅約一一○公尺，且鄰近保安工業區，尖峰時段易塞車；而潭稅橋地下道逢大雨易淹，又受限車道高度，車輛行駛不易，常發生交通事故，地方長期爭取改善。

仁德車站原地高架

交通局局長王銘德表示，仁德區鐵路經專業規劃團隊從工程技術、交通改善、經濟效益、財務等面向分析評估後，以採取高架改建較為可行，範圍從台八十六線高架橋下往南到港尾溝溪，全長約二．六公里，工期約七至八年，完成後將可消除潭稅橋地下道及中正路平交道瓶頸。

配合工程，保安車站因位於鐵路高架斜坡路段，將往北於奇美博物館及十鼓文創園區間，距現址約五五○公尺處另建新車站，原車站為市定古蹟，將原地保留；仁德車站則原地高架。

說明會中，有居民希望擴大高架範圍，納入北邊的十三甲平交道；交通局綜合規劃科長莊惠忠說，擴大範圍將大幅增加興建成本，且必須跨越台八六線，技術難度高，車站也必須再加高，未來使用亦不方便。

交通局副局長熊萬銀指出，後續將配合台鐵公司審查修正報告書，提送交通部審議，如中央核定可行性研究，將由交通部鐵道局辦理綜合規劃、設計及施工。

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