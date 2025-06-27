光雕+鹽雕 一見雙雕7/26復辦

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（左三）、台鹽七股鹽場長李俊宏（左二）與鹽雕藝術家陳漢中（右三）為鹽雕舉辦開雕。（記者楊金城攝）

2025/06/27 05:30

藝術季回來了！「鹽路去旅行」為主題打造11作品 活動至8月底

〔記者楊金城／七股報導〕拚暑假觀光，台南「一見雙雕」藝術季回來了，雲嘉南濱海國家風景區管理處昨天在七股鹽山為鹽雕開雕，一見雙雕以鹽雕和光雕展復辦，將在七月廿六日登場，展至八月卅一日，雲嘉南並從六月廿八日起陸續舉辦「玩美高跟鞋」、七股海鮮節、將軍吼等六大活動。

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白天走訪七股鹽山 欣賞藝術創作

一見雙雕去年舉辦第十二屆後，功成身退，去年改以「台灣鹽生活節」不若以往人潮，雲嘉南管理處考量一見雙雕有品牌口碑，決定復辦一見雙雕，在北門井仔腳鹽田舉辦光雕秀，在七股鹽山舉辦鹽雕藝術展。

雲嘉南管理處處長徐振能、台鹽七股鹽場場長李俊宏與鹽雕藝術家陳漢中為鹽雕舉辦開雕儀式，宣告一見雙雕啟動，將結合雲嘉南鹽業文化特色，打造全台唯一以「鹽」為題材的藝術盛會。

夜遊北門井仔腳鹽田 光影盛宴

徐振能指出，鹽雕以「鹽路去旅行」為主題，特別攜手LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》家族，將創作「鹽境漫遊」、「嘗鮮沙西米」、「雲嘉南咖啡鹽究院」、「咬我一口」等十一座鹽雕作品，一見雙雕融合鹽雕與光雕，招徠遊客在白天走訪七股鹽山，欣賞鹽雕蘊含的地方故事和童趣的藝術創作，晚上再到北門井仔腳鹽田，體驗燈光和影像交織成一幕幕絢麗的光影盛宴，呈現一場從白天到夜幕的鹽鄉旅程。

7/12起每週六日辦活動 炒熱氣氛

一見雙雕藝術季將從七月十二日起每週六、日在七股鹽山及北門井仔腳鹽田，各推出親子戲水、風箏、小小鹽雕師和鹽田音樂展演、夜光風箏秀，炒熱遊樂氣氛。

雲嘉南縣市 陸續推六大活動

徐振能說，管理處和雲嘉南縣市推出六大活動，包括六月廿八日「玩美高跟鞋、布袋吹風chill」首先在嘉義布袋高跟鞋教堂開始，七月五日起台南七股海鮮節，七月十九、廿日台南夏日音樂節「將軍吼」，七月十九日起嘉義「東石海之夏」音樂會，七月廿六、廿七日雲西海洋音樂季，七月廿六日起「一見雙雕」，串聯起暑假雲嘉南旅遊地圖。

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