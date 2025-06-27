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    首頁　>　生活

    中和秀北開發區完工 將增設秀山消防分隊

    2025/06/27 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府推動中和區秀朗橋北側區段徵收開發案，工程已完工，未來將增設秀山消防分隊，縮短該區域黃金救援時間五至十分鐘，提升救災量能；此外，開闢三座公園，增加活動休憩空間，提高居民生活品質。

    建置排水系統及共同管線

    市長侯友宜昨天出席完工典禮表示，秀朗橋北側開發案歷經廿多年，當地地勢低窪，原本土地大多做為私人停車使用，二○二○年解除河川管制後，市府與水利署合作，取新店溪疏浚土方進行全區高填土整地，歷時四二○天，搬運超過十六萬立方土石，足夠填滿六十四座奧運游泳池，建置排水系統及共同管線，成為新北市第一個採用低衝擊開發的示範案。

    侯友宜指出，秀北開發區銜接中和、永和地區，新設道路可通往新北環快，且區域位置緊鄰新店及環狀線秀朗橋站，提升交通便利性，完工後消防局將增設秀山消防分隊，使區域的黃金救災反應時間縮短五至十分鐘，保障居民生命財產安全，同時開闢三座公園，增加活動休憩空間，提高生活品質，未來鄰近的新店十四張、安坑輕軌K8站周邊地區開發案，都將接續動工。

    地政局長汪禮國說，因應近年極端氣候及短延時強降雨，工程透過雨水儲集系統，匯集至地底下的雨水積磚貯留，可做為公園景觀用水，達到回收再利用，兼具防洪、防災功效，落實城市永續發展理念。

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