怪獸陪伴冒險 新北兒童藝術節7/12登場

新北市兒童藝術節將於7月12日至20日，在新北市府、市民廣場與板橋區府中廣場登場。（記者黃子暘攝）

2025/06/27 05:30

免費欣賞馬戲特技、戲偶、默劇等表演 市府大廳設科技藝術互動體驗

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕「新北市兒童藝術節」將於七月十二日至廿日在板橋區登場，副市長朱惕之昨天宣布，今年主題是「怪獸世界」，邀請國內外的表演團體帶來馬戲特技、東方戲偶、西方默劇等多元表演，還有藝術裝置、手作體驗、市集等系列活動；市府大廳設置大型科技藝術「怪獸大作戰」互動體驗空間，「斯巴達小勇士」今年也再次登場，邀請親子免費暢玩。

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朱惕之指出，今年由怪獸們陪伴小朋友冒險，共規劃夢幻之城、精靈谷、小勇士營、彩虹迷宮、魔法王國、天馬城邦的六個主題場域，有表演節目、藝術裝置、互動體驗等，匯集荷蘭、巴西、墨西哥、日本、南韓與國內藝術團隊，帶來大型藝術裝置與表演。

12至20日 市府、府中及市民廣場舉行

文化局長張䕒育表示，「夢幻之城」從七月十二日起在市民廣場連演九天，十二日開幕表演由紙風車劇團帶來《哪吒鬧龍宮》，十三日是FOCASA馬戲團演出《解憂快餐車》，十九日由藝響台灣文化劇團帶來《二○二五悟空大鬧恐龍馬戲團》，廿日閉幕演出為《巧虎奇幻音樂世界一─MUSICALIA》；此外，十四日至十八日還有知名的九天民俗技藝團等團隊，每天都有精采演出，十三日至十九日邀請南韓的正宗塗鴉秀帶來魔術、現場作畫與即興互動。

各藝文中心與博物館 同步響應

她說，往年兒童藝術節深受歡迎的「卡牌挑戰任務」今年續辦，「斯巴達小勇士」今年也回歸，在市民廣場「小勇士營」設置闖關關卡，府中廣場則化身「天馬城邦」，由「天馬戲創作劇團」帶來「Recircus移動綠劇場」，自十四日起至廿日間，有馬戲遊行、魔術、唱跳秀、戲劇等多元演出，現場也設有主題市集、馬戲體驗區。

文化局表示，文化局所屬各藝文中心與博物館也同步響應，「新北市兒童藝術節」詳情可到文化局官網或兒藝節的臉書粉專查詢。

另外，新北耶誕城的重點活動「耶誕快追！耶誕馬拉松接力賽」將於十二月七日舉辦，觀光旅遊局長楊宗珉說，即日起在伊貝特網站開放報名，每隊三人、報名費共三千元，跑者須穿著耶誕裝扮在新北縣民大道奔馳，賽事資訊可到新北市觀光旅遊網、臉書粉專「新北旅客」、「旅跑新北」查詢。

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