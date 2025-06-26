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    串聯6社區 彰化農村小旅行好夯

    二林西斗社區推出「微醺聚所·星光饗宴」，報名一開放就秒殺完售。（記者陳冠備攝）

    二林西斗社區推出「微醺聚所·星光饗宴」，報名一開放就秒殺完售。（記者陳冠備攝）

    2025/06/26 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕為推廣彰化縣濁水溪流域的人文風情，交通部觀光署參山國家風景區管理處與農業部水保署南投分署推出「濁水溪流域」農村小旅行，串聯彰化二林西斗、線西溝內、芳苑永興與仁愛、大城西港、埔鹽廍子等六大特色社區。

    昨日在西斗社區舉行記者會，農村水保署副分署長陳存凱、參山風管處長曹忠猷等人出席，現場介紹六場特色農遊行程，包括二林西斗「微醺聚所·星光饗宴」、線西溝內「草編鼓藝文化課程」、芳苑永興高粱花果時光旅、芳苑仁愛「海風小鎮藝遊趣」、大城西港「摸蜆導覽市集」，以及埔鹽廍子「糖廍文化季」等，內容從農村產業到在地文化一應俱全。

    其中芳苑仁愛社區，結合藝術劇團共創的「濕地劇場」，邀請旅客在溼地跳舞，一推出就造成轟動，吸引國際旅行團關注。而壓軸登場的西斗星光晚宴，則由「木木」主廚林奕成親自操刀，以火龍果、黑芝麻、高粱等在地食材打造創意料理，搭配冠軍葡萄酒暢飲，被封為「夢幻行程」，一開放報名就立即額滿。

    陳存凱表示，台灣農村正在改變，這次六大社區透過點、線、面整合，打造屬於各自的亮點行程。曹忠猷指出，這是一趟從田野走到海岸，從味蕾走進心靈的旅行。

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