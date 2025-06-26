彰化伸港 打造青、社宅共居基地

彰化縣伸港鄉青年住宅舉行開工典禮。（記者劉曉欣攝）

2025/06/26 05:30

青年住宅舉行開工典禮 預計後年完工

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全國首見！彰化縣伸港鄉青年住宅工程昨天舉行開工典禮，預計後年完工。由於彰化縣府在變更地目的時，釋出變更範圍三成土地提供中央興建社會住宅，這也讓伸港鄉成為全國首見的青年住宅、社宅共居的基地。

投入6.7億 第一期興建100戶

縣長王惠美昨天表示，第一期工程預計將興建一百戶，共有一房、二房與三房的房型，預計興建地下一層、地上十層公寓大樓，預計將投入六．七億元，興建的樓地板面積為三○四一坪。未來登記申請條件，必須是在彰化縣設籍滿三年，同時年滿廿歲到未滿四十五歲、家庭成員無自有住宅及所有土地公告現值不超過一千萬元。

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有一房、二房、三房型

王惠美強調，設籍伸港、和美、線西民眾還可另外享有十五％的優先抽籤權，也就是第一輪優先抽籤，抽不到還可以再與其它民眾再抽第二輪。縣府表示，伸港第一期青宅，興建基地面積為三一四坪，將規劃一百戶，其中，一房型有廿八戶，不含公設約有十坪、二房型有五十六戶，不含公設約有廿坪、三房型有九戶，不含公設約有廿九坪。另有七戶是店鋪與青創空間。將採內凹的中庭空間設計，增加採光與通風性能。

縣府表示，伸港第一期青宅地下一層規劃停車場，共提供六十五個汽車停車格，機車停車格規劃在地面層將有一二三格，地下室汽車停車格，必須另外購買。

釋出變更3成土地 建社會住宅

伸港第一期青宅規劃設計已取得綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章等，用地原為國宅專用區，縣府二○二二年底向內政部申請都市計畫變更為住宅區，也釋出變更範圍三成土地，大約市價約三．四億元，將近一九二○坪土地，提供給中央興建社會住宅，成為全國首見「只售不租」青宅與「只租不售」社宅的共居園區。

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