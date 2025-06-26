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    新中橫速限30 民眾批淪「國旅地雷」

    台21線新中橫公路塔塔加路段速限30公里，近期信義警方展開測速守望取締。 （信義警方提供）

    台21線新中橫公路塔塔加路段速限30公里，近期信義警方展開測速守望取締。 （信義警方提供）

    2025/06/26 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台廿一線新中橫公路信義鄉往玉山園區路段，近期信義警方展開測速守望取締，惟該路段速限僅卅公里，容易受罰，引發網路社群質疑將淪為「國旅地雷」；警方回應，山區道路速限有其規範，況且新中橫速限並非全都卅公里，測速取締也有放寬十公里，民眾行駛山區應留意道路蜿蜒，以維交通安全。

    公路局信義工務段指出，新中橫屬於山區道路，尤其從草坪頭往塔塔加路段，更因路幅小，道路起伏大、路況蜿蜒，當初道路設計速限就是卅公里，以確保行車安全，並在下山往信義鄉市區，隨著路幅變寬，速限也漸漸提升至五十公里。

    警方︰測速取締有放寬10公里

    警方表示，今年四月草坪頭往玉山塔塔加的車禍就高達十四起，其中大多是疲勞駕駛，或重機違規超車肇禍，因此才在易肇事路段進行取締，自本月執法以來，該路段僅有一件自撞車禍，雖然速限較低，但測速都有放寬十公里，只要依規行駛就不會受罰。

    信義鄉民表示，塔塔加卅公里的速限雖然低，但當地路小多彎，開車以卅、四十公里的時速過彎比較不會晃，尤其外地民眾對山路不熟，適當的速度管理對交通安全才有保障。

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