高雄幸福興東社區家暴防治有成 獲衛福部紫絲帶認證

前鎮區幸福興東社區榮獲兩朵紫絲帶，居民與有榮焉。（高市社會局提供）

2025/06/26 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前鎮區幸福興東社區致力推動防暴與性平工作，以「陸海空」三大面向執行策略，獲衛生福利部首屆紫絲帶社區認證，獲頒兩朵紫絲帶獎座與獎金，編導的行動劇更獲邀在認證典禮上演出。

高市社會局長蔡宛芬昨天前往社區，與社區發展協會理事長林淑芳、幹部、志工一同張貼紫絲帶初級預防認證「紅榜」。

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幸福興東社區從二○一九年起致力推動防暴與性平工作，策略涵蓋陸海空三大面向，首先，以「陸」地劇場，生動易懂行動劇深入學校進行演出；以人「海」戰略，從街坊居民的觀察，到周邊鄰近的宣導，發揮鄰里防暴互助，達到漣漪效應；「空」則是運用社群媒體宣導等串連居民，逐步建構防暴安全網。

社區也持續透過經驗分享、觀摩活動，帶動鄰近社區共同投入防暴網絡，並曾於二○二二年奪下衛福部全國社區防暴創意競賽街坊第二名。

林淑芳表示，榮獲兩朵紫絲帶獎項是對社區努力的肯定，將繼續投入防暴工作，讓憾事不再發生。為預防兒少性剝削事件，社區今年更自編導「愛讓狼網不再」行動劇，到國中小巡演，提醒學生及家長網路上該留意事項，不被傷害。

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