高雄今年捕蜂逾千件 18起蜂螫18人傷

2025/06/26 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年以來捕蜂一○八四件，其中虎頭蜂有一四六件，占一成三，累計發生十八起蜂螫案件，造成十八人受傷，目前雖非虎頭蜂繁殖好發季節，但蜂螫案件集中氣溫回暖後，以山區、農村為主，農業局提醒戶外活動應提高警覺，發現虎頭蜂迅速離開。

市府統計，今年以來通報捕蜂件數一○八四件，其中虎頭蜂占一成三，總計發生十八起蜂螫案件，造成十八人受傷，主要集中郊區、山區與農業活動區，以六龜、大樹區各三件最多，阿蓮、杉林、燕巢、美濃等區也有發生。

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目前雖未到虎頭蜂繁殖好發季節，但市府發現蜂螫案件集中於氣溫回暖後，以山區、農村為主，常見民眾被蜂螫傷原因為整理花園樹木驚擾到蜂群，或無意間過於接近蜂巢而遭蜂螫。

農業局表示，虎頭蜂種類中以黑腹虎頭蜂攻擊性強烈，昨天余姓女農民於桃源區農地工作，就是遭到黑腹虎頭蜂螫傷，民眾戶外活動要特別小心，不要任意進入草（樹）叢，避免擦香水，發現虎頭蜂游離蜂出現，應直接離開，切勿揮打、攻擊。

消防局說，民眾從事戶外活動，應注意觀察周邊是否有蜂巢或蜂群活動，切勿拍打驚嚇，保持冷靜緩慢離開，萬一遭遇蜂螫，應避免再次遭受攻擊，如出現呼吸困難、暈眩、噁心、全身紅疹等，應立即就醫。

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