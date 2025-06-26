高市59里平均年收破百萬 苓雅區18里最多

高雄市年收入百萬「富人里」，以苓雅區最多。（記者侯承旭攝）

2025/06/26 05:30

〔記者侯承旭／高雄報導〕高市府根據財政部公布的「一一一年度綜合所得稅申報核定統計」，分析全高雄市綜所稅申報總額平均超過百萬元共五十九個里，這些「富人里」分布於苓雅區最多。

前鎮建隆里 唯一平均破兩百萬

根據高雄市主計處分析，一一一年高雄市綜所稅結算申報綜合所得共計七十五萬戶，申報總額平均數為一○一．七萬元，年增率達十％。全高雄市八百多個里，綜所稅申報平均總額超過百萬元共五十九里，尤其是位於亞洲新灣區核心的前鎮區建隆里平均數達二○五．八萬元，是高雄市各里中唯一突破兩百萬元者，達高雄市平均申報總額的兩倍；其次為位於中央公園附近的新興區榮治里，平均數為一八五．四萬元。

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主計處進一步分析，五十九個「富人里」位於苓雅區達十八個里最多，其次依序為新興區十二個里、前金區七個里、前鎮區六個里，都是位於南高雄的行政區。近十年高雄市人口不斷往北高雄遷徙，豪宅建案與商業活動也北移，「富人里」反而多數集中在南高雄，頗讓人意外。

主計處表示，觀察高雄市破百萬的「富人里」各行政區分布情形，仍多分布在南高雄，以苓雅、新興、前金、前鎮區為主，主因南高雄為早期商業發展核心加上亞洲新灣區產業發展加持所致，尤以苓雅區更因鄰近市政文教中心、生活機能成熟，「富人里」數目為各區中最多。

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