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    澄清湖7月起免費入園 通行環境優化

    工務局在澄清湖園區強化人車分流機制。（工務局提供）

    工務局在澄清湖園區強化人車分流機制。（工務局提供）

    2025/06/26 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府七月一日起將代管澄清湖園區，全面免費入園，僅收停車費；工務局已從五月展開園區通行優化，包括重新鋪路、改善人行道、設減速平台、拆除松藝路圍牆等方案，要讓澄清湖更好散步。

    高市府代管 只收取停車費

    澄清湖園區面積約三七五公頃，其中水域面積一○三公頃，為高雄重要水源保護區，也是觀光指標，以「三橋、六勝、八景」著稱，每年吸引百萬人潮造訪。

    水公司第七區管理處與高市府簽約，七月一日起將澄清湖園區委由高市府管理維護，水公司僅保留澂清樓、水漾會館及水庫水域；屆時園區全面免費入園，僅收取停車費。

    工務局說明，在雙方簽約前，已率先自五月起展開園區通行環境及相關設施改善計畫，包括優化如西岸道路、湖畔人行步道、交通動線及停車空間等。尤其針對大門到後門、長四．一六公里的環湖路，既有路面老舊且未將人車分流，沿線原設置減速墊，車速若太快恐影響人車安全。

    動線改善 讓市民更好散步

    道工處除針對瀝青路面改善，並將減速墊改為九處「減速平台」，透過鮮明的黃色塗層搭配箭頭指向，強化視覺警示效果加上行車路感，可提醒用路人提高警覺，進而達到減速效果，同時配合交通局動線規劃新增人行通道，全區速限廿公里。

    道工處另於園區後門、文前路口增設實體人行道，以串聯園內整體人行空間，並拆除松藝路上長達兩公里圍牆，提升綠蔭景觀視覺穿透性，讓澄清湖的「三橋、六勝、八景」更貼近市民。

    高雄市政府七月一日起代管澄清湖園區，全面免費入園。（工務局提供）

    高雄市政府七月一日起代管澄清湖園區，全面免費入園。（工務局提供）

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